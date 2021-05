“È il momento di lavorare per mettere insieme il meglio dei tre gruppi alternativi alle sinistre per essere determinanti, i secondi o i primi, io spero, all’interno del Parlamento Europeo.” Queste le parole di Matteo Salvini, segretario della Lega intervenuto al convegno di Identité et Democratie in Portogallo. “C’è il tema della famiglia – ha continuato -, io ho una visione assolutamente libera dell’amore ma su alcuni temi credo che a Bruxelles ci voglia qualcuno che dica no alle adozioni gay, all’utero in affitto o a strani esperimenti.”