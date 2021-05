Un lungo post su facebook per prendere posizione sul caso di Simone Uggetti dopo le scuse pubblice di Luigi Di Maio e spiegare quale è la posizione del Movimento 5 stelle. Ma anche per tornare a chiedere le dimissioni del leghista Claudio Durigon da sottosegretario alle Finanze. Giuseppe Conte torna a parlare da capo politico e lo fa nei giorni in cui il M5s è coinvolto dalle polemiche legate all’ex sindaco di Lodi, assolto in Appello per turbativa d’asta dopo la condanna a 10 mesi in primo grado. Polemiche legate anche alla lettera di scuse del ministro degli Esteri al Foglio. “Il Movimento 5 Stelle sta completando un processo di profonda maturazione collettiva al fine di presentare al Paese una proposta politica fortemente innovatrice, mirata a realizzare una società più equa e solidale, che consenta il pieno sviluppo della personalità di ognuno e garantisca migliori opportunità di vita a tutti. Una società ‘a misura d’uomo’, integralmente ecologica, in grado di garantire condizioni effettive di benessere equo e sostenibile a tutti i suoi membri”, è l’incipit del post dell’ex presidente del consiglio. Che poi torna sulle scuse pubbliche del ministro degli Esteri: “In questo nuovo corso, riconoscere come errori alcuni toni e alcuni metodi usati in passato – come ha fatto Luigi Di Maio – vuol dire segnalare, anche all’esterno, alcuni fondamentali passaggi di questo importante processo di maturazione collettiva, che avrà al suo centro, sempre e comunque, il rispetto della persona, nella sua dimensione individuale e sociale, perché non ammettiamo una ‘ragione’ superiore alla quale sacrificare la dignità dell’essere umano e la tutela effettiva dei suoi diritti e libertà fondamentali”, prosegue Conte.

Il capo politico in pectore nel suo post spiega come le scuse a Uggetti non modificheranno le posizioni dei 5 stelle in tema di giustizia e come i principi di trasparenza e legalità rimagono al centro dell’impegno politico del Movimento. “È fondamentale ricordare che il rispetto della persona e della sua dignità va coniugato con i principi della trasparenza, della lealtà, del rigore etico, da sempre fondamentali per il M5S. Perché il Movimento sta maturando, certo, ma non archivierà la forza e il coraggio delle sue storiche battaglie per cambiare il Paese. Saremo una forza aperta, accogliente. Ma anche intransigente nella misura in cui non ci renderemo disponibili a negoziare i nostri principi e a scolorire i nostri valori. Il principio di legalità e il valore dell’etica pubblica per la nostra comunità politica sono valori inossidabili“. Per questo motivo l’ex premier rivendica le riforme varate dai suoi governi, anche quelle ancora da approvare: “Lo dimostrano i provvedimenti approvati al Governo, come lo Spazzacorrotti e le riforme sulla giustizia che oggi sono all’esame del Parlamento, le posizioni assunte in tema di legalità e di contrasto alla criminalità, come in occasione dell’ultimo decreto Semplificazioni”. Per sottolineare come i 5 stelle rimangano intransigenti su trasparenza e legalità, Conte torna e esprimersi sul caso Durigon, il sottosegretario della Lega che ripreso da una telecamera nascosta di Fanpage.it dice: “Quello che indaga della guardia di finanza” sul caso dei fondi della Lega, “lo abbiamo messo noi“. “Continuiamo a considerare non tollerabile – scrive l’ex inquilino di Palazzo Chigi- quanto detto da un esponente di governo come Claudio Durigon, ancora al suo posto nonostante le gravi affermazioni divulgate. Riteniamo vada fatta chiarezza: anche fosse solo millanteria, saremmo comunque di fronte a esternazioni che restituiscono un’idea marcia delle istituzioni, lontana anni luce dai concetti di ‘disciplina e onore‘ che l’articolo 54 della nostra Costituzione richiama nell’esercizio delle funzioni pubbliche”.