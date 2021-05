Non poteva più accettare le condizioni di vita imposte alla sua famiglia da quando era finita sotto il giogo del clan Spada. Per questo motivo una mamma di Ostia ha deciso di denunciare: a finire in manette Juan Carlos e Francesco Spada, figli del più noto Armando. Per loro l’accusa è di sequestro di persona, associazione a delinquere per spaccio di stupefacenti e riduzione in schiavitù. L’operazione “Mater matuta” è nata proprio grazie a una madre che voleva difendere i figli: a causa della dipendenza dal crac erano finiti sotto il giogo degli Spada.

La famiglia della donna viveva dal 2016 in un garage in via Forni: lo usava come abitazione e pagava “il canone” proprio al clan che detiene il controllo del litorale romano. I due figli maschi erano spacciatori al soldo del clan Spada mentre la sorella si prostituiva per pagare i debiti dei ragazzi. La donna, romena, martedì 25 maggio ha chiamato il 112 dopo che Juan Carlos è entrato in casa per cercare uno dei due figli, il maggiore, per un debito di 60 euro. Insieme al fratello lo hanno rintracciato nella pizzeria, nella stessa zona di piazza Gasparri, picchiandolo con una mazza da baseball e facendolo scappare in una pozza di sangue.

La telefonata alle forze dell’ordine si è interrotta per paura, ma questo è bastato per convincere i poliziotti di Antonino Mendolia a recarsi in zona. La donna è stata portata in Commissariato la sera stessa. Lì ha raccontato la sudditanza psicologica in cui viveva la sua famiglia, spiegando che lei stessa aveva lavorato come cuoca e donna delle pulizie per gli Spada. “Chi chiede legalità trova ascolto – ha detto il dirigente del Commissariato Lido durante la conferenza stampa – anche in territori difficili e combattendo gente conosciuta per la sua pericolosità”. Complimenti alle forze dell’ordine sono arrivati anche dal profilo Twitter della sindaca di Roma Virginia Raggi: “Grazie a Polizia di Stato e Dda per arresto di due esponenti del clan Spada a Ostia. Operazione possibile grazie a denuncia di una madre stanca di vedere i figli tossicodipendenti utilizzati come schiavi dagli spacciatori”.