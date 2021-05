“La situazione epidemiologica nel nostro Paese continua a migliorare. I dati sono tutti al di sotto della soglia critica“. Lo dice il direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, nel consueto videomessaggio settimanale in cui fa il punto sui dati dell’epidemia in Italia. Rezza parla di dati positivi ma invita comunque alla cautela. “È bene mantenere prudenza nei comportamenti individuali per evitare la diffusione di varianti”