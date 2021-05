Amanda Lear ha un nuovo fidanzato? Bellissimo, giovanissimo, Amanda ha postato su Instagram un selfie con lui a Parigi. E la musa di Dalì non smette di essere affascinante, rubando l’obiettivo e la scena al giovane compagno. I commenti sono tutti per lei e in molti ricordano ironicamente quello che la Lear disse a Mara Venier nel 2018 (naturalmente a Domenica In): “La boutique è chiusa, il prossimo uomo a vedermi nuda sarà il medico legale”. Inutile dire che la battuta è sublime e in molti commentano: “Se questo è il risultato della chiusura della boutique chiudo anche io”, “ma non avevi chiuso la boutique?”. Si o no, Amanda resta sempre iconica.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da amanda lear (@amanda.lear)