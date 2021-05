“Mi hanno allontanata perché donna“: le parole di Aurora Leone dei The Jackal a proposito di quanto fatto da due dirigenti della Nazionale Cantanti (uno dei quali, il dg Gianluca Pecchini, si è dimesso). Da Fedez a Levante e fino ad alcuni giocatori che non sono scesi in campo, in tanti hanno espresso sdegno e solidarietà ad Aurora. In una direzione diversa va Povia: “La vicenda, se è andata come riportano i giornali, è la dimostrazione che se passa la legge Zan, ogni volta l’aiuto dei social che amplificano anche gli starnuti, uno finirebbe alla gogna per legge – ha detto il cantante all’adnkronos – Certe frasi nascono e scappano sbagliate, fossi stato in lei avrei giocato per dimostrare che uomini e donne, pur essendo due universi totalmente diversi, hanno pari diritti”. Aurora per ora tace.