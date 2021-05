Ancora vittime sul lavoro. Due operai che lavoravano per un’azienda a Villanterio, in provincia di Pavia, sono morti dopo la rottura di un tubo di vapore sul quale stavano operando. Secondo quanto ricostruito da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) Lombardia, sarebbero stati investiti da vapori contenenti verosimilmente ammoniaca. La ditta per la quale lavoravano, la ‘Digima‘, si occupa della raccolta e della lavorazione dei sottoprodotti della macellazione e produzione di farine animali.

A perdere la vita un 50enne e un suo collega di cui al momento non viene riferita l’età. Sono intervenuti un’ambulanza, un’automedica, i carabinieri e i vigili del fuoco, ma i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.