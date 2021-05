Continua a scendere il numero dei contagi giornalieri registrati in Italia. Secondo i dati forniti dal ministero della Salute, sono 2.490 i positivi rintracciati grazie ai test effettuati nelle ultime 24 ore, contro i 3.995 di ieri. Numeri che però si sono registrati a fronte di un netto calo dei tamponi svolti, come avviene solitamente nel fine settimana: si è passati dai 179.391 di ieri agli appena 107.481 di oggi. Una diminuzione che provoca un lieve rialzo dell’indice di positività fino al 2,3%. In aumento anche il numero delle vittime, passate dalle 72 di ieri alle 110 dell’ultimo bollettino.

Il numero dei dimessi e guariti continua comunque a essere più alto di quello dei nuovi casi rilevati, con 7.032 persone tornate negative nelle ultime 24 ore, e questo continua a permettere l’abbassamento degli attualmente positivi che calano di 4.653 in una giornata e si attestano a 276.439. Di conseguenza, continua a calare anche il numero di coloro che sono ricoverati nei reparti Covid italiani: in terapia intensiva si registra un ulteriore calo di 28 posti letto attualmente occupati, con il totale che scende a 1.382, mentre negli altri reparti adibiti alla cura dei pazienti affetti da coronavirus la diminuzione è stata di 211 unità, con il totale sceso a 8.950. Infine, in isolamento domiciliare ci sono 266.107 persone (-4.414 rispetto a ieri).

Analizzando i numeri assoluti di contagi regione per regione si nota che la più colpita nelle ultime 24 ore è stata la Campania con 401 nuovi casi. Seguono la Sicilia con 378, l’Emilia-Romagna con 315, il Lazio con 292 e la Lombardia con 249.