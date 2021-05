L’aveva detto e l’ha fatto. Dopo la vittoria dei Maneskin all’Eurovision Song Contest 2021, Cristiano Malgioglio che stava conducendo la serata su Rai1 insieme a Gabriele Corsi si è spogliato, rimanendo in mutande.

Malgioglio mantiene la parola e si spoglia in diretta su Rai1 per festeggiare i #maneskin Già pronto con la mutanda tricolore???????? #Eurovision #ESCita pic.twitter.com/PatvsaRdgq — Zeebs (@loZibbo) May 22, 2021

La gioia era talmente incontenibile che il cantante, insieme al conduttore Gabriele Corsi, ha improvvisato un semi-spogliarello, cogliendo di sorpresa i telespettatori. Non solo per l’improvvisazione ma anche per la sorpresa finale: Malgioglio indossa infatti dei mutandoni bianchi “griffati” con un tricolore.