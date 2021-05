Sarà la Ferrari di Charles Leclerc a partire dalla prima posizione domani, per l’edizione 2021 del Gran Premio di Montecarlo. Il beniamino di casa ha fatto meglio di tutti, con un tempo di 1’10″346. Dietro di lui la Red Bull di Max Verstappen (1’10″576) e la Mercedes di Valtteri Bottas (1’10″601). Quarto l’altro ferrarista, Carlos Sainz e solo settimo Lewis Hamilton, a quasi un secondo dalla testa della classifica.

La particolarità di questa pole position deriva dal fatto che la macchina del giovane pilota si è sfracellata con un guardrail, la sessione è stata interrotta e la griglia assegnata. Un urto violento, che potrebbe aver compromesso il cambio della SF21: dall’inclinazione anomala della posteriore destra, vista quando la gru ha sollevato la macchina, questo parrebbe essere rotto. Una sostituzione del componente, porterebbe a 5 posizioni di penalità nella griglia di partenza della gara di domani. Micheal Schumacher fece lo stesso nel 2006: incidente mentre era in testa, ma fu penalizzato e retrocesso in ultima posizione. La grande prestazione a Montecarlo di Leclerc gli ha regalato l’ottava pole in carriera per il Cavallino si tratta della 229esima pole, un risultato che mancava da 1 anno e 6 mesi e 28 giorni, in Messico 2019, sempre con il monegasco.

“Pole position? È un peccato concludere a muro, – dice Leclerc – non c’è la stessa sensazione di gioia però sono comunque incredibilmente felice per il primo tempo che ho fatto. È stato molto difficile gestirmi mentalmente dopo le seconde libere, ero abbastanza emozionato in macchina ma ho detto che devo mettercela tutta e sono riuscito a farlo però è domani che si fanno i punti. Devo dire però che è una grossa sorpresa per tutti essere in pole per la gara di domani. Vincere? Io sono sempre stato molto sfortunato qui quindi vediamo. Preoccupato per il cambio dopo l’incidente? Sono preoccupato però vediamo” ha concluso il pilota della Ferrari. Il team principal della Ferrari, Mattia Binotto, ha ammesso la sua preoccupazione rispetto all’incidente proprio per l’eventuale sostituzione del cambio: “ora verificheremo la situazione – ha detto -. Amarezza per la posizione di Sainz, ma nel complesso siamo felici per come sta andando”. L’ultima Ferrari partita dalla prima posizione a Monaco è stata quella di Kimi Raikkonen nel 2017. Per Charles Leclerc si tratta dell’ottava pole in carriera, la prima sul circuito di Montecarlo.