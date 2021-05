“Rispetto a un anno fa, alla vigilia del periodo estivo, i dati rappresentano una svolta: un calo della mortalità del 95% nella fascia degli anziani e delll’ospedalizzazione del 91%. Questo vuol dire che la campagna e il vaccino funziona ed è stato molto importante aver messo in sicurezza chi rischiava non solo di prendere il Covid, ma rischiava anche di morire. Possiamo dire che con la campagna vaccinale e con gli effetti della vaccinazione che si cominciano a vedere che affrontiamo questa estate già con uno spirito nuovo“. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, nel corso della presentazione dei risultati degli ‘Open Day Over 40’ e degli effetti della campagna vaccinale sulla mortalità nel Lazio. ” Se il contagio cala e oggi possiamo parlare di aprire una nuova fase di allentamento grazie al fatto che le regole adottate qualche settimana fa sono state opportune e rigorose. La curva che scende è la conferma che le decisioni prese dal Governo Draghi il 21 aprile erano giuste. Avere tenuto ferma la barra oggi ci permette di essere ottimisti”