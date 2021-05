Camila Raznovich ha sposato l’imprenditore francese Loic Fleury. L’annuncio è arrivato proprio dalla nota conduttrice che ha pubblicato sul suo profilo Instagram le foto in compagnia del marito e della sua famiglia nel giorno del lieto evento. Le nozze sono avvenute a Milano e sono state celebrate con rito civile dal sindaco Beppe Sala. “We did it”, ha scritto la Raznovich sui social dopo aver pronunciato il fatidico sì.

Abito color salmone, scarpe rosse e un bouquet di peonie e ortensie per la sposa, abito classico blu per lo sposo. Raznovich, 46 anni, aveva svelato il grande passo, senza fare riferimenti alla data, nel programma di Rai1 “Oggi è un altro giorno“: “L’ho conosciuto durante una vacanza in Grecia ci ho messo quattro secondi a innamorarmi. Mi ha invitato a ballare, ha posato la mano sulla schiena e io ero già innamorata. Mi ha molto messo in imbarazzo, che non è molto semplice, ma lui ci è riuscito e questo è forse il motivo per cui mi sono innamorata”.

Per la conduttrice del Kilimangiaro non è il primo matrimonio, l’ex veejay era stata sposata con un uomo australiano (di cui si sa molto poco) nel 2001. È mamma di due bimbe, Viola e Sole, nate rispettivamente nel 2009 e nel 2012 dalla storia d’amore con l’architetto Eugenio Campari.