“Esprimo cordoglio mio e del governo per la morte della giovane Luana D’Orazio e degli altri ben 5 lavoratori deceduti sul lavoro solo in una settimana: non dobbiamo dimenticare, siamo vicini alle loro famiglie, intendiamo fare tutto il possibile per evitare il ripetersi di questi tragici episodi“. Così il premier Mario Draghi, nel corso del Question time alla Camera, elencando i nomi delle morti bianche dell’ultima settimana, rispondendo a una domanda del deputato Ettore Guglielmo Epifani sulle iniziative, anche normative, volte a garantire con urgenza adeguate tutele ai lavoratori e contrastare infortuni e morti sul lavoro. Durante l’intervento del premier l’Aula è scoppiata in un lungo e fragoroso applauso.