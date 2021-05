Le immagini della movida a Largo Banchi Nuovi, nel centro storico di Napoli. Zero mascherine, nessun distanziamento e violato anche il coprifuoco. “Libertà”, urlano le persone in piazza nelle immagini di una diretta social trasmessa dalla pagina dell’Associazioni Fieristi Italiana in occasione di una protesta contro le misure restrittive.

Una nota del comando provinciale dei Carabinieri spiega che nella notte tra sabato e domenica sono state comminate 52 sanzioni e dispersi centinaia di ragazzi dalle piazze più affollate del centro. Nel centralissimo Largo San Giovanni Maggiore, i carabinieri hanno allontanato e disperso circa 500 ragazzi. Intorno all’una erano 250 quelli che si erano assembrati in Largo Banchi Nuovi. E’ qui che – si legge nella nota dell’Arma – si è proceduto con equilibrio e fermezza per evitare criticità di ordine pubblico. Molti dei giovani avevano affollato le piazze già dalle prime ore della sera e già in stato di ebbrezza alcolica. Uno di questi, complice lo stato di alterazione è stato denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale. Complessivamente sono state elevate 52 sanzioni covid e diffidati 2 bar in Largo San Giovanni Maggiore.