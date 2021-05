Il Gran Premio di Formula 1 di Barcellona in Spagna si è concluso con la vittoria di Lewis Hamilton. Il pilota inglese su Mercedes è arrivato avanti all’olandese Max Vertsappen e al compagno di squadra Valtteri Bottas, che chiude il podio ancora una volta a trazione britannica. Per il campione del mondo si tratta del terzo successo in quattro gare stagionali. La Ferrari di Charles Leclerc ha tagliato il traguardo al quarto posto, seguita dalla Red Bull di Sergio Perez. Sesto Daniel Ricciardo su McClaren e solo settimo l’altro ferrarista Carlos Sainz.

vittoria numero 98 in carriera, allungando ancora in classifica su Max Verstappen, suo suo rivale designato per questa stagione. Al momento, l’olandese della Red Bull è distante 14 punti. Racchiusa in 7 punti la lotta per il terzo posto, con Valtteri Bottas a 47, Lando Norris 41 e Charles Leclerc 40. Grazie a questo quarto e settimo posto, la Ferrari accorcia nel mondiale Costruttori, con la McLaren terza che torna soli 4 punti.Una gara, quella di Hamilton, giocata all’inseguimento di Verstappen, superato grazie all’ausilio del Drs a soli sette giri dalla fine. Con una partenza strepitosa, l’olandese, giunto al 100° Gran premio a bordo della Red Bull, riesce subito a prendere la prima posizione, beffando Hamilton, e non perde la lucidità nemmeno quando i suoi meccanici sbagliano il suo pit stop. Errore che agevola la Mercedes che procede con la sua strategia. Hamilton prima supera con facilità il compagno di squadra Valtteri Bottas e poi infila una serie di giri da qualifica che gli consentono di recuperare il distacco nei confronti della Red Bull e poi di passarlo al 60esimo giro, andando a prendersi il comando della gara. Lewis Hamilton conquista lain carriera,ancora in classifica su Max, suo suoper questa stagione. Al momento, l’olandese della Red Bull è distanteRacchiusa in 7 punti la, con Valtteria 47, Lando41 e Charles40. Grazie a questo quarto e settimo posto, laaccorcia nel mondiale, con laterza che torna soli 4 punti.Una gara, quella di Hamilton, giocata all’di Verstappen, superato grazie all’ausilio del Drs a soli sette giri dalla fine. Con una partenza strepitosa, l’olandese, giunto al 100° Gran premio a bordo della, riesce subito a prendere la, beffando Hamilton, e non perde la lucidità nemmeno quando i suoi meccanici sbagliano il suo pit stop. Errore che agevola la Mercedes che procede con la sua strategia. Hamilton prima supera con facilità il compagno di squadra Valtteri Bottas e poi infila una serie diche gli consentono di recuperare il distacco nei confronti della Red Bull e poi di passarlo al 60esimo giro, andando a prendersi il Hamilton arriva così alla vittoria numero 98 in Formula 1, dopo 169 podi in carriera. Per la Mercedes, sono 7 vittorie su 8 a Barcellona nell’era della Power Unit. Il Mondiale torna tra due settimane con il GP di Monaco.