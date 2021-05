Un operaio è morto dopo essere rimasto schiacciato da un’enorme tornio meccanico “mentre stava facendo manutenzione” all’interno dello stabilimento dell’azienda Bandera a Busto Arsizio, in provincia di Varese. Dell’incidente, avvenuto attorno alle 9.40, è rimasto vittima Cristian Martinelli, 49 anni. Trasportato d’urgenza in ospedale a Legnano in gravi condizioni, una volta giunto al pronto soccorso i medici non hanno potuto fare nulla per salvargli la vita.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe rimasto schiacciato da un tornio meccanico nella ditta di lavorazione di materie plastiche. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, carabinieri, polizia locale e soccorritori del 118, assieme all’elisoccorso. Accertamenti sono in corso per stabilire la dinamica dell’incidente. “Si lamentava che fossero in pochi”, ha detto la moglie all’esterno della sede della ditta dopo l’incidente. La donna si è presentata davanti all’ingresso della fabbrica in compagnia della suocera, per chiedere gli effetti personali del marito, con cui ha avuto due bambine di 7 e 8 anni.

L’andamento degli infortuni e delle morti sul lavoro in Lombardia “sta peggiorando”, denunciano Cgil, Cisl e Uil regionali e provinciali: “Ventisette morti nei primi 3 mesi del 2021 rispetto ai 21 infortuni mortali a marzo del 2020”. In una nota congiunta i sindacati confederali chiedono “investimenti” da parte delle aziende “nella cultura della sicurezza e nella prevenzione di cui oggi tanto si parla, ma con insufficiente impegno per attuarle nell’organizzazione del lavoro”.

Alla Regione domandano di “restituire operatività ai Servizi di Prevenzione negli Ambienti di Lavoro cui spetta la vigilanza sul rispetto delle norme e la prevenzione, rafforzando il personale dedicato ai controlli nelle aziende”. “Occorre un impegno comune sulla formazione continua e adeguata ai cicli produttivi” e “un forte impegno da tutte le istituzioni ad ogni livello perché il tema della sicurezza e della prevenzione nei luoghi di lavoro sia prioritario nella agenda politica e vi sia un adeguato stanziamento di risorse economiche e di personale”.