Le lezioni sono tornate in presenza anche a Coverciano, dove in tanti ex calciatori hanno frequentato il primo giorno di lezioni per ottenere il patentino da allenatore con la qualifica Uefa A, che permette di allenare tutte le formazioni giovanili – comprese le Primavera – tutte le squadre femminili e le prime squadre maschili fino alla Serie C. Inoltre, potranno essere tesserati come allenatori in seconda sia in Serie B che in Serie A maschile.

In aula questa mattina si sono ritrovati i campioni del mondo di Germania 2006 Alessandro Del Piero e Daniele De Rossi, già membro dello staff di Roberto Mancini, con loro anche l’ex bomber dell’Inter Christian Vieri e tanti altri nomi noti del recente passato come Abate, Balzaretti, Montolivo, Matri, Pazzini e Pizarro.

Il corso era cominciato lo scorso dicembre e fino a questo momento a causa delle restrizioni imposte dal Covid si era svolto integralmente con la didattica a distanza: ora dovrà essere ultimato il programma del corso che in tutto prevede che si svolgano 210 ore di didattica frontale.