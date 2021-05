“Mi sono operato il 26 Marzo. Di tumore. Ho visto un mondo che non avrei mai pensato di conoscere, ho visto il terrore negli occhi delle persone che amo, ho visto il terrore e la preoccupazione di mia moglie che per lo stesso motivo ha perso il padre quest’estate”. In una lettera pubblicata su Instagram il capitano del Lecce Marco Mancosu ha svelato a tutti qual è stato il vero motivo della sua lontananza dal campo. Il club del presidente Sticchi Damiani aveva mantenuto il massimo riserbo sul tema, spiegando che il 32enne sardo era fuori dalle convocazioni perché impegnato nel recupero da un intervento di appendicite.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marco Mancosu (@markixeddu)

Il numero 8 salentino ha saltato quattro partite ad aprile dopo essersi sottoposto a un intervento chirurgico, poi il ritorno in campo lo scorso weekend contro il Cittadella. Ora ha deciso di raccontare a tutti cosa è accaduto: “I medici mi hanno detto che la mia stagione era finita e che dovevo pensare all’anno prossimo, dopo due settimane ero in campo a correre. Dopo un mese sarei dovuto tornare a Milano per sapere se dovessi fare la chemio o meno, non ci sono ancora andato perché voglio fare la cosa che amo di più al mondo, giocare a calcio, poi si vedrà a fine campionato. Io ho già vinto”, ha aggiunto il giocatore giallorosso. Il Lecce, uscito sconfitto martedì dallo scontro diretto con il Monza di Christian Brocchi, è ancora in piena corsa per la promozione in Serie A.