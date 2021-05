“Il doppiatore non esiste. Esistono gli attori che prestano la voce ad altri attori”. Luca Ward non usa mezze misure. Il re del doppiaggio italiano, nel presentare a #SpinOff su FqMagazine.it il suo libro biografico Il talento di essere nessuno (Sperling&Kupfer) dispensa consigli ,anzi un vero e proprio tutorial sulle tappe per diventare doppiatori. “Ci si forma in teatro, Gli attori si formano solo in teatro, ragazzi. Non fatevi abbindolare dalle accademiucce, robette varie… No! Ci vogliono solo le scuole di teatro, tanto ne siamo pieni, e per fortuna stanno riaprendo. Ci si prepara lì e poi si imparerà anche la tecnica del doppiaggio che già in molti corsi di teatro si inizia ad insegnare”.