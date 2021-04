“Le immagini sono state registrate mentre mia moglie è venuta a salutarmi e sono diventate virali sul web. Ovviamente è stato un mio errore, perché non mi rendevo conto che la videocamera era ancora accesa alla fine della lezione. Non l’ho fatto deliberatamente. È stato un incidente. Voglio scusarmi con chi si è offeso”. Le parole sono del professor Ruben Dario Parras, che insegna in una scuola cattolica di Palmira, la Educación Educativa San Vicente de Paul, in Colombia. Di cosa si sta scusando il prof.? Ebbene, “fregatura” di questi tempi passati su Zoom e simili, c’è cascato anche lui. Ha lasciato la telecamera accesa dopo la fine di una lezione ed è stato “beccato” da alcuni studenti adolescenti mentre toccava e baciava il seno della moglie. Qualcuno ha messo in rete il video, ripreso poi dal Daily Mail. Non molto “accomodante” rispetto a questo incidente la preside della scuola: “È una questione seria. Un insegnante responsabile della classe ha compiuto un atto inappropriato che è stato registrato da alcuni studenti e che in seguito è diventato virale sui social”. I ragazzi hanno commentato nei modi più svariati: “La moglie non fa una piega”, “Forse il prof. ha bisogno di qualche lezione?”.