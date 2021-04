Arisa ci regala nuovamente una perla delle sue ma questa volta la protagonista non è lei, bensì i suoi cagnolini. Da sempre molto legata ai suoi amici a quattro zampe, Arisa li ha portati anche sul palco delle prove del live di Radio Italia e mentre lei si esibiva, loro amoreggiavano. “Stavo registrando il mio live, a un certo punto parte Ortica Sensual Remix ed è scoppiato l’amore sul palco. A parte l’imbarazzo iniziale, mi conforta che il brano scateni le endorfine in tutte le specie, sia umane che animali. Se questo scatto non vi basta a testimoniare la potenza erotica di questa canzone provate per credere, dal 30 aprile su tutte le piattaforme e i digital store [..]”.

Tanti i commenti divertiti dei fan e quasi tutti citano Rudy Zerbi. Cosa c’entra il collega di Amici 20 con questa immagine? Durante l’ultima puntata del talent show di Maria De Filippi andata in onda sabato 24 aprile, Arisa si è esibita sulle note di Ortica e al termine della performance, Rudy Zerbi ha commentato: “Canzone bellissima. Se io dovessi fare una classifica delle 10 voci italiane più belle di sempre, Arisa tu ci sei dentro alla grande, te lo giuro!” allora lei: “Lo vedi che in fondo mi vuoi bene?”. Piccante Rudy Zerbi: “Certo. Sei un’ortica con la quale mi pungerei volentieri!“.