Nella provincia di Latina oggi si contano 121 nuovi casi sui 964 totali della Regione Lazio. Dopo l’alert sulla pericolosità della variante indiana, a preoccupare sono i possibili arrivi dall’India – prima che il ministro Roberto Speranza decidesse la chiusura dei voli – di persone appartenenti alla comunità sikh, circa 15mila persone, che vede molti dei suoi componenti impiegati nell’agricoltura. L’assessore alla Sanità della Regione, Alessio D’Amato, comunica che è stata attivata “una vasta indagine epidemiologica nei confronti della comunità e che ora si attende l’esito dei test inviati allo Spallanzani per i i sequenziamenti per verificare ipotesi di varianti”. D’Amato spiega che dopo lo screening, portato avanti con la mediazione del prefetto di Latina e collaborazione delle autorità religiose, la Regione Lazio “è in costante contatto con la Asl e il Prefetto per valutare l’evolversi della situazione”.

La comunità sikh di Latina è sempre stata comunque oggetto di screening in particolare nelle aziende agricole dove molti lavorano come braccianti. “Le condizioni di sovraffollamento abitativo sono piuttosto frequenti – spiega la direttrice generale dell’Asl, Silvia Cavalli – La comunità è stata toccata da casi di Covid, ma finora si tratta di varianti già note. Rappresentano in media meno del 10 per cento dei casi giornalieri”. Tra le attività di monitoraggio e prevenzione anche quella di rintracciare chi è tornato dall’India prima del blocco dei voli provenienti da quel Paese, per capire se si sta attenendo alla quarantena.

In questo senso si è tenuta una riunione in prefettura con dirigenti della Asl e i sindaci dei comuni dove insiste di più la comunità, quelli più a vocazione agricola, in particolare Pontinia, Fondi e Aprilia. “Da alcune settimane stiamo facendo attività di screening di massa nelle aziende agricole su tutti i braccianti – aggiunge Cavalli – Stiamo facendo interventi nelle scuole, abbiamo diffuso opuscoli tradotti nelle loro lingua. I positivi vengono isolati e seguiti attentamente. Stiamo incontrando anche i loro capi religiosi per dare corrette informazioni alla comunità”, spiega ancora la direttrice generale dell’Asl.