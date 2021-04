Benjamin Mascolo e Bella Thorne sono ufficialmente fidanzati. L’annuncio arriva su Instagram dallo stesso cantante, ex del duo artistico Benji & Fede ed ora solista con il nome b3nm. Benji e l’attrice classe 1997 ora sono più uniti che mai: “La mia principessa ha fatto l’incantesimo. La migliore festa di fidanzamento di sempre, sono così grato di condividere questi momenti speciali con te. Inoltre, possiamo parlare di quanto tu sia follemente bella in questo vestito? Ti amo“, ha scritto lui sul social.

La coppia, insieme dal 2019, aveva recentemente annunciato il fidanzamento e le nozze in programma. Nella cerimonia privata di ieri 25 aprile, solo un numero ristretto di invitati ma i tantissimi fan non hanno perso occasione per dimostrare il proprio affetto. Tra i numerosi commenti anche quello di Tiziano Ferro e Emis Killa, i quali hanno sottolineato la passione e l’amore che trasmettono le immagini dei due giovani innamorati.