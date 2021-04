Una vera e propria discarica di suini morti. Decine e decine di carcasse gettate fuori dall’allevamento, all’aperto e senza alcuna copertura o protezione, con tutte le conseguenze sanitarie e ambientali che questo comporta: “Malattie trasmesse all’uomo e dai suini ad altri animali”. Con una videoinchiesta in esclusiva per la campagna che ilfattoquotidiano.it in collaborazione con la Lav ha realizzato sui costi sanitari e ambientali della carne, Giulia Innocenzi mostra in presa diretta le immagini di un allevamento nel Cremonese. E le zone dove vengono buttate le carcasse per risparmiare sui costi di smaltimento. Una pratica portata avanti per molti mesi, come dimostrano le immagini interne ricevute dalla Lav. Interpellato davanti alla sua azienda, il proprietario ammette di gettare i maiali nella discarica per abbattere i costi, ma nega che ci siano dei rischi: “Malattie? Ma no, come fanno a trasmettersi?”. Dopo la segnalazione alle forze dell’ordine, l’allevatore caccia la giornalista e poi con una ruspa copre la fossa prima che arrivino i controlli. Alla fine, viene denunciato dai Nas per inquinamento ambientale.