“Francesco Boccia dice fuori dal centrosinistra c’è il centrodestra? Io lo considero totalmente inetto. Il mio è un giudizio sulle sue capacità, non ho mica detto che è corrotto o delinquente o cattivo. Ho detto che lo considero una persona non capace“. Sono le parole di Carlo Calenda, leader di Azione e candidato sindaco di Roma, nel corso del programma pomeridiano di La7, “Tagadà”, a proposito delle dichiarazioni rese nella stessa trasmissione dal responsabile Enti Locali del Pd, Francesco Boccia, sulle future alleanze del partito.

“Ho rimosso chi è il responsabile dem Enti Locali”, ironizza inizialmente Calenda. Ma poi rincara: “Quello che ha detto Boccia è proprio il modo in cui una classe dirigente di inetti cerca di non parlare mai delle cose. L’unico modo con cui chiede il voto è quello di dire: ‘Guardate che ci sono i fascisti. Se non sei con me, sei fascista, sei di destra’.