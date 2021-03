Protesta delle opposizioni nel Consiglio regionale della Lombardia a causa della mancata presenza in Aula sia del presidente Attilio Fontana che della vicepresidente Letizia Moratti (assenti per motivi istituzionali), a riferire a proposito dell’azzeramento di Aria Spa e del caos nella gestione della campagna vaccinale. La consigliera dei Lombardi Civici Europeisti, Elisabetta Strada, a nome di tutte le opposizioni, ha invece criticato le parole dell’assessore Moratti, che ieri aveva comunicato l’avvenuta prenotazione di tutti gli over 80 lombardi. “Da ieri ho ricevuto almeno 300 telefonate di cittadini over 80 che non sono ancora stati richiamati e ai quali non è stata fissato l’appuntamento – ha spiegato la Strada -. Per questo motivo, a nome delle opposizioni, ci mettiamo a disposizione come volontari per fissare telefonicamente gli appuntamenti alle persone che non sono ancora state contattate”. Le minoranze hanno anche esposto dei cartelli con scritto “Volontari”.

“Il presidente Fontana non poteva essere presente oggi. Mi ha dato comunque la disponibilità a riferire in Aula dopo Pasqua sul piano vaccinazioni“. Così il presidente del Consiglio regionale, Alessandro Fermi, ha risposto alle proteste delle opposizioni per la mancanza presenza in Aula dei vertici della Giunta.