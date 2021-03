Sammy Basso è dottore magistrale in Molecular Biology. Sorridente e con la corona d’alloro sul capo, il giovane affetto da progeria ha immortalato in una foto la gioia per la laurea magistrale conseguita all’Università di Padova mercoledì 24 marzo. A dare la notizia è stata l’Associazione Italiana Progeria Sammy Basso onlus: “È appena terminata la discussione della tesi ‘Crosstalk between Lamin A and Interleukin 6 under stress conditions and in premature ageing’, il nostro Sammy Basso è dottore magistrale in Molecular Biology con voto 107/110!!!”, si legge in un post pubblicato su Facebook e diventato subito virale.

La seduta di laurea si è svolta ovviamente in modalità telematica e in diretta streaming sul canale youtube del Dipartimento. Sammy Basso ha seguito il corso di Cell Biology all’Università di Padova e poi ha svolto un tirocinio all’Istituto di Genetica Molecolare del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Bologna. Per Sammy Basso quella di oggi è la seconda laurea dopo quella del 2018.

Sammy Basso, 25 anni, è affetto da una patologia che conta circa 100 casi conosciuti in tutto il mondo, e da anni è seguito per la sua malattia in America, presso il Boston Children’s Hospital. La Progeria o sindrome di Hutchinson-Gilford causa l’invecchiamento precoce del corpo ma non altera la mente, che resta l’unico indice della vera età del malato.