Ci sono voluti tre giorni di caos e ritardi nelle prenotazioni delle vaccinazioni e il rischio (per tre giorni) di sprecare centinaia di dosi, solo stamattina la Regione Lombardia ha preso il primo provvedimento. Il presidente Attilio Fontana, nel corso della giunta convocata questa mattina, ha azzerato il cda dell’agenzia regionale Aria. L’obiettivo è andare verso un amministratore unico. A essere silurato è stato il presidente Francesco Ferri, di area Forza Italia e molto vicino a Silvio Berlusconi. Mentre è stato riconfermato il direttore generale Lorenzo Gubian, il “tecnico” arrivato da Azienda Zero in Veneto, ovvero l’ente a cui fanno capo tutte le aziende sanitarie. Gubian è stato nominato solo ad agosto scorso per sostituire l’ex dg di area leghista Filippo Bongiovanni, indagato per l’affare camici.

Ma sotto accusa c’è anche e soprattutto l’assessore al Bilancio leghista Davide Caparini, colui che ha voluto la nascita e la gestione di Aria Spa. I disagi nelle prenotazioni nelle scorse ore erano stati accolti nel silenzio generale dei dirigenti regionali. Solo l’assessora al Welfare Letizia Moratti è intervenuta, ma con due tweet in cui scaricava le responsabilità appunto su Aria e senza che, per tre giorni, nessuno dalla Regione fornisse soluzioni da applicare tempestivamente. Proprio le parole della Moratti sono state interpretate come la prova tangibile della spaccatura tra Forza Italia e Carroccio: un modo per addossare le responsabilità al leghista Caparini. Nel frattempo, mentre i due partiti di maggioranza si scontravano, medici e infermieri in prima linea cercavano di salvare le dosi di vaccini. Dosi che non sono state sprecate solo grazie ai sanitari e sindaci che si sono mobilitati per riuscire a portare all’ultimo minuto più persone possibile a farsi vaccinare. Silenzio anche dal leader del Carroccio Matteo Salvini, che solo questa mattina è intervenuto: “Mi aspetto un bel segnale di cambiamento positivo“, ha dichiarato. “L’obiettivo è correre. Entro la settimana dovrebbe arrivare Poste” a gestire le prenotazioni. “Non sono più ammesse incertezze. Dobbiamo correre, ma in tutta Italia. Se qualcuno ha sbagliato, ha rallentato o non ha capito, paga, viene licenziato e cambia mestiere, come accade in qualsiasi impresa privata”.

Ma secondo le opposizioni la lentezza è anche della politica che non ha saputo intervenire tempestivamente. “Condivido totalmente il giudizio su Aria Lombardia”, ha scritto su Twitter il sindaco di Bergamo Giorgio Gori. “Ma Aria è controllata al 100% da Regione Lombardia, di cui Letizia Moratti è vicepresidente. Ci aspettiamo quindi decisioni conseguenti, e anche tempestive, non solo denunce”.

Al di là delle schermaglie politiche il punto è che le dosi devono essere destinate agli over 80. “Il vaccino è arrivato già in ritardo, va ricordato. Quando si è fatta una programmazione forse azzardata, favorendo i settori di pubblica utilità e ipotizzando che a quel punto si sarebbe stati molto avanti nei confronti degli anziani, quel che è successo è che i settori di pubblica utilità, anche perché molto più raggiungibili, hanno finito per essere vaccinati” mentre “gli anziani, davanti al fallimento in alcune Regioni e certamente in Lombardia del sistema di convocazione, hanno avuto i loro grandi problemi e continuano a essere sottovaccinati ed è una cosa gravissima. Perché quelli che riempiono gli ospedali e vanno all’altro mondo sono gli anziani” ha detto il professor Massimo Galli, infettivologo dell’ospedale Sacco e dell’università Statale di Milano. “L’importanza di vaccinare gli anziani è per garantire a loro di superare il rischio della malattia, ma anche al sistema di funzionare dal punto di vista dell’assistenza sanitaria in generale e di non dover avere importanti sacrifici di attività cannibalizzate dall’assistenza per Covid – ha aggiuntolo scienziato – È un problema di gravità assoluta che continua a riproporsi: stiamo di nuovo rimandando una serie di interventi e prestazioni sanitarie per il fatto che il sistema è assorbito nelle sue attività prevalentemente da Covid”.

Sul punto interviene anche l’Anci. Bisogna “cambiare passo” sui vaccini in Lombardia e per questo i Comuni sono pronti ad aiutare se sarà loro permesso. “Da settimane Anci e i sindaci – ha sottolineato il presidente di Anci Lombardia Mauro Guerra, dopo i nuovi disguidi – chiedono di avere gli elenchi degli over 80 già registrati e dei non registrati, per contribuire a rendere più efficiente la campagna vaccinale. Elenchi che ci vengono assurdamente negati per presunti e inesistenti problemi di privacy. Da settimane chiediamo di dare un ruolo vero e concreto al tavolo operativo con le nostre rappresentanze a livello regionale”.

“Da settimane – ha aggiunto Guerra – i Comuni hanno individuato e messo a disposizione possibili spazi e supporti logistici vari per la pianificazione della campagna vaccinale. Da settimane vediamo, apprendendo le cose prima dai media, modificare continuamente strategie e impostazioni delle campagne vaccinali, con hub, punti vaccinali, protagonisti e relativi sistemi di convocazione e di accesso che troppo spesso non funzionano, funzionano male e mutano costantemente. Da settimane poniamo queste questioni, facciamo proposte e mettiamo a disposizione tutta la disponibilità, l’impegno e la piena volontà di leale collaborazione istituzionale dei Comuni”. A questo punto, arrivati “alle pubbliche denunce dei problemi aperti da parte del dr. Bertolaso e della Vice Presidente Moratti”, bisogna “cambiare rapidamente passo, cambiare approccio e metodo, ascoltare e coinvolgere di più i territori e i Comuni, ridare fiducia, chiarezza e affidabilità alla campagna. Siamo a disposizione, mossi solo dalla volontà piena e leale di dare una mano. Per la nostra gente. Perché solo con le vaccinazioni ci mettiamo in condizioni di ripartire“.