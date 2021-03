Deserto, ancora una volta come già accaduto ieri e in parte pure venerdì. Seggiole vuote anche questa mattina al centro vaccinale di Cremona, allestito nella zona fieristica cittadina. Colpa, di nuovo, del portale Aria di Regione Lombardia che gestisce le prenotazioni per l’inoculazione del siero anti-Covid. “Avevamo 58 prenotazioni su un potenziale di 500/600 vaccinazioni – confida a ilfattoquotidiano.it il direttore sanitario dell’Azienda socio-sanitaria territoriale Rosario Canino -. Ci siamo messi a telefonare agli over 80 registrati al portale”. Attorno alle 13 la gente in Fiera è arrivata e le vaccinazioni stanno proseguendo in modo tutto sommato regolare. “Ieri – aggiunge Canino – nonostante i disguidi abbiamo vaccinato 1100 persone, il numero più alto da quando è stato allestito il centro vaccini”. Un grazie, afferma, va a operatori e volontari. E ai nostri concittadini che – sottolinea – “hanno voglia di vaccinarsi”. Non si è registrato, infatti, alcun rifiuto verso il siero AstraZeneca.

L’Asst di Cremona, che gestisce gli accessi all’hub vaccinaleì Ieri ha telefonato ai cittadini invitando gli over 80 a venire a vaccinarsi, oggi ha diffuso questo messaggio, postato sulla pagina facebook dell’azienda sanitaria: “Alle sedi vaccinali di Cremona, Casalmaggiore e Soresina si accede solo su appuntamento che arriva via sms o tramite una chiamata telefonica. Vi invitiamo a non presentarvi spontaneamente, gli utenti non prenotati non saranno vaccinati”. Attualmente le categorie di vaccinandi sono: over 80, sanitari extra-ospedalieri, insegnanti e forze dell’ordine. Nella serata di ieri, l’Agenzia di tutale della salute (Ats Valpadana) e Asst hanno confermato che “nessuna dose è stata sprecata e tutti gli slot disponibili sono stati coperti”. “Èl’ennesimo flop di Aria e del piano vaccinale targato Fontana-Moratti-Bertolaso – afferma invece il consigliere regionale Cinque Stelle Marco Degli Angeli -. Ma Aria non deve diventare paravento dei fallimenti di una giunta di centrodestra che da oltre 20 governa il nostro sistema sanitario”. La speranza è quella di raggiungere comunque il risultato di ieri, quando alla fine, nonostante il disguido, sono state vaccinate 1.100 persone, mai così tante in precedenza.

Ieri sera dopo l’ennesima giornata nera, recuperata in extremis solo grazie all’abnegazione del personale addetto alle vaccinazioni e alle Aziende sanitari, l’assessora lombarda alla Sanità, Letizia Moratti, aveva scritto su Twitter: “L’inadeguatezza di @AriaLombardia incapace di gestire le prenotazioni in modo decente rallenta lo sforzo comune per #vaccinare. È inaccettabile! Grazie agli operatori che si prodigano vaccinando cmq 30mila persone al giorno e grazie ai cittadini lombardi per la pazienza”.

https://www.facebook.com/ASSTCremona/posts/3773977542728154