“Il vaccino Astrazeneca è sicuro ed efficace”, i benefici “sono superiori ai rischi” e non può essere associato “a un incremento del rischio di trombosi“. Non è escluso, però, che ci sia un legame con i “casi più rari“, su cui verranno fatti “ulteriori approfondimenti”. Di conseguenza, “il foglietto illustrativo del farmaco deve essere aggiornato”. È questo l’esito delle verifiche condotte dagli esperti dell’Agenzia europea del farmaco dopo che diversi Paesi europei, compresa l’Italia, hanno sospeso in via precauzionale le somministrazioni. Un alert partito dopo che il Paul Ehrlich Institut ha accertato in Germania sette casi sospetti di rara trombosi del seno venoso cerebrale associata a carenza di piastrine. La Commissione di farmacovigilanza dell’Ema ha analizzato per giorni i dati e le informazioni provenienti dalle Agenzie nazionali del farmaco degli Stati membri, comprese le autopsie relative ad alcuni decessi, e si è confrontata anche con le autorità britanniche (dove sono già stati vaccinati con Astrazeneca oltre 11 milioni di cittadini).

L’esito, ha chiarito il presidente del gruppo di esperti Sabien Straus è che i casi di trombosi accertati dopo la somministrazione del siero della casa anglo-svedese sono statisticamente “inferiori” rispetto a quelli che avvengono tra la popolazione non vaccinata. Verranno però condotti nuovi studi per capire di più “riguardo agli eventi avversi più rari” segnalati dopo la vaccinazione. Si tratta complessivamente di 25 casi “su 20 milioni di vaccinati” con Astrazeneca. Numeri ridottissimi, che però non permettono di escludere “un legame” con le iniezioni. È per questo che il foglietto illustrativo del vaccino AstraZeneca “deve essere aggiornato“, spiega Straus. “È importante che venga comunicato al pubblico e agli operatori sanitari perché apprendano meglio queste informazioni, permettendo loro di mitigare questi effetti collaterali“.

La direttrice dell’Agenzia Emer Cooke si è poi rivolta agli Stati dell’Unione che “stanno aspettando il risultato di questa revisione sulla sicurezza” del vaccino AstraZeneca. “Oggi stiamo mantenendo la nostra promessa”, ha spiegato. “La nostra responsabilità è di giungere a una conclusione circa il fatto che i benefici superino o meno i rischi in modo che possano prendere una decisione informata e aumentare la fiducia nel vaccino”.

