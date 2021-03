Isola dei Famosi, ecco i cinque momenti cult. Elettra Lamborghini “si sfracassa…”, Roberto Ciufoli si fa male, Ilary Blasi regina al comando

“L’Isola dei Famosi” targata Ilary Blasi è un vulcano di simpatia, doppi sensi, risate e soprattutto tanta ironia ed auto-ironia. Il graffio della conduttrice si fa notare già dalla prima puntata. Buona la partenza con 3.602.000 spettatori e 21.68% di share. Una prima puntata tutt’altro che scontata, considerando un cast non proprio di volti noti. Ad inizio puntata Ilary ha subito salutato affettuosamente la conduttrice delle passate edizioni Alessia Marcuzzi, quest’ultima ha risposto sui social: “Un bacio grande anche a te. Daje tutta Ilary!”. New entry l’inviato speciale Massimiliano Rosolino che ha mostrato qualche debolezza nella conduzione dall’Honduras tanto che la Blasi ha dovuto prendere in mano la situazione in diversi momenti per la narrazione televisiva. Nuovi anche i tre opinionisti Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini – in collegamento da casa perché ha contratto il Covid-19 – e il fresco vincitore del “Grande Fratello Vip” Tommaso Zorzi. A Parasite Island Fariba Tehrani, madre di Giulia Salemi, e il cromatologo Ubaldo Lanzo cercano di diventare dei veri naufraghi, guidati dal maestro ed vincitore dell’Isola 2019 Marco Maddaloni. Dopo i convenevoli la gara è entrata nel vivo. Due i gruppi protagonisti i Burinos che hanno conquistato l’immunità e i Rafinados. In nomination Drusilla Gucci e il visconte Ferdinando.

INCIDENTE PER ROBERTO CIUFOLI

Il comico e attore Roberto Ciufoli del gruppo dei Rafinados si è infortunato durante la prima prova immunità a causa di Akash Kumar che lo ha colpito senza volerlo. Dopo alcuni momenti di panico con i concorrenti preoccupatissimi per lo stato di salute di Ciufoli, il diretto interessato poi ha rassicurato tutti: “Mi sono fatto male alla spalla”. Il concorrente si è sottoposto alle cure mediche e Rosolino ha spiegato: “Roberto è rientrato, lo hanno un po’ sistemato per entrare in Palapa ma prima di rientrare in gioco dovrà fare un check-up medico. Per questa sera non raggiungerà la spiaggia”.

DUE GRUPPI CONTRAPPOSTI: BURINOS E RAFINADOS

In Playa Movida vivono i Burinos: Paul Gascoigne, Gilles Rocca, Awed, Vera Gemma, Daniela Martani e Francesca Lodo. Nei Giardini de la Buena Educiacion vivono i Rafinados: Elisa Isoardi, Angela Melillo, Ferdinando Guglielmotti, Drusilla Gucci, Akash Kumar e Roberto Ciufoli, in attesa di guarire.

ELETTRA LAMBORGHINI A CASA: “MI SFRACASSO…”

Elettra Lamborghini, nuova opinionista dell’Isola, è la grande assente della serata. La cantante era prevista in studio assieme a Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi in studio ma si è collegata da casa elegante con le ciabatte ai piedi: “Sto benissimo. Mi sfracasso… cioè mi sto un po’ annoiando, – si è corretta subito in diretta – diciamo così. Il mio cane non mi sopporta più. Come mi sembrano i naufraghi? Mi piacciono, ma tu sei più bella. Ti devo fare i complimenti. Siamo vestite anche dello stesso colore. Io più Burinas o più Rafinadas? Con il tatuaggio che ho, non posso certo essere una Rafinadas”.