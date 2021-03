Era sceso dalla macchina sulla Roma-Fiumicino per raccogliere banconote che gli erano volate fuori dal finestrino. Ma era sulla carreggiata e la guidatrice di un’altra auto l’ha visto troppo tardi per riuscire a frenare: lo ha travolto e ucciso. Intanto, stando ai testimoni, altri automobilisti si sono fermati non per soccorrerlo per per raccogliere e intascare i soldi. Uno di loro però si è poi presentato in una caserma dei carabinieri del Trullo per restituire 450 euro. L’incidente, riferito dal Messaggero, è avvenuto sabato all’ora di pranzo.

Marco Querini, 56 anni, ha perso la vita dopo aver riportato gravi lesioni e nonostante i tentativi di rianimarlo. Ora si indaga anche per capire quanti soldi aveva in auto e come sia stato possibile che volassero fuori dall’abitacolo. Secondo RomaToday è possibile che in realtà le banconote fossero già sulla strada, forse perse da altri in precedenza.