Tocca a Diodato aprire Sanremo 2021. Un po’ cerchio che si chiude, un po’ nuovo inizio in continuità: il vincitore del 70esimo Festival torna da trionfatore assoluto, chiamato da Amadeus per un’apertura ad alto tasso di emozionalità, con l’ormai iconica Fai Rumore. Ma non solo. Per il cantautore è previsto un medley di altri successi, compresa Che vita meravigliosa. Ad introdurlo, oltre ad Amadeus e Fiorello, ci saranno anche Zlatan Ibrahimović e Matilde De Angelis: l’attrice di The Undoing è infatti la prima co-conduttrice del Festival e già si annuncia come una delle rivelazioni di questa strana edizione. Cosa farà? Tra le altre cose sarebbe previsto anche un duetto con Fiorello.

In un Festival ad altissima imprevedibilità, nella prima serata ci sarà spazio anche per un omaggio a Claudio Coccoluto, il super dj legato anche al Festival dove partecipò tre volte come giurato di qualità (a volerlo per primo, fu Baudo). Nella prima parte della serata si comincia con la gara dei Giovani – con le tre giurie chiamate a votare – con le prime quattro esibizione di Guadiano, Elena Faggi, Avincola e Folcast. Da questi quattro usciranno i primi due finalisti. Poi inizierà la gara dei Big, valutato esclusivamente dalla Demoscopica, e a fine serata ci sarà la prima classifica.

Questo è l’ordine annunciato in conferenza stampa:

SCALETTA DEFINITIVA PRIMA SERATA

APERTURA

NUOVE PROPOSTE – PRESENTAZIONE

1ª NUOVA PROPOSTA – GAUDIANO

2ª NUOVA PROPOSTA – ELENA FAGGI

3ª NUOVA PROPOSTA – AVINCOLA

4ª NUOVA PROPOSTA – FOLCAST

VERDETTO

AMADEUS APRE IL FESTIVAL

FIORELLO CANTA GRAZIE DEI FIORI

DIODATO canta Fai Rumore

AL VIA LA GARA DEI BIG

1° Cantante – ARISA

INGRESSO MATILDA DE ANGELIS

2° Cantante – COLAPESCE DIMARTINO

INGRESSO IBRAHIMOVIC

3° Cantante – AIELLO

INGRESSO INFERMIERA ALESSIA BONARI

4° Cantante – FRANCESCA MICHIELIN E FEDEZ

LOREDANA BERTE’ SUPER OSPITE: canta medley Mare d’inverno/Dedicato/Non sono una signora/Sei bellissima poi l’inedito Figlia di

5° Cantante – MAX GAZZE’

E LA TRIFLUOPERAZINA MONSTERY BAND

FIORELLO canta Se stasera sono qui

6° Cantante – NOEMI

ACHILLE LAURO

SALUTO RADIODUE

7° Cantante – MADAME

MATILDA DE ANGELIS monologo sul bacio

8° Cantante – MANESKIN

IBRAHIMOVIC

9° Cantante – GHEMON

FIORELLO E MATILDA CANTANO Ti lascerò

10° Cantante – COMA COSE

11° Cantante – ANNALISA

DIODATO Canta Fino a farci scomparire e Che vita meravigliosa

12° Cantante – FRANCESCO RENGA

13° Cantante – FASMA

Amadeus al bar dell’Ariston

Banda della Polizia con Stefano Di Battista

CLASSIFICA DEMOSCOPICA