Quindi, cos’hanno in comune Amadeus e Mario Draghi? Calma, mica possiamo svelarlo subito. Intanto sappiate che è stato il celebre astrologo Paolo Fox a farlo notare nel corso del suo intervento ai microfoni di Rai Radio 2, nell’ultima puntata de I Lunatici, in cui ha fatto notare come una delle previsioni del suo oroscopo per il 2021 sembra essersi avverata. Nel libro Paolo Fox ha infatti scritto che tra l’undici e il dodici febbraio in Italia qualcosa sarebbe cambiato. E in effetti è cambiato il Governo: dopo due settimane di consultazioni, proprio venerdì 12 febbraio Mario Draghi ha sciolto la riserva sul suo incarico come nuovo Presidente del Consiglio.

“Grazie per averlo ricordato. L’anno scorso mi hanno attribuito una previsione che non avevo mai fatto sul 2020. Un fake. Questa invece l’ho fatta, l’ho scritta. L’undici c’è stata una fortissima concentrazione di pianeti in Acquario, era inevitabile che qualcosa cambiasse, e sta cambiando ancora in tutto il mondo. Le vicende che stiamo passando stanno cambiando il nostro approccio alla vita. Stiamo vivendo una trasformazione importante, anche tecnologica e ambientalista”, ha detto l’astrologo.

“Il mio motto è sempre ‘non ci credete, verificate’, perché è quello che faccio sempre, quando faccio gli oroscopi, parlo in televisione”, ha aggiunto. E poi, finalmente, ecco il tanto atteso “confronto” tra Amadeus e Mario Draghi, i due uomini al centro (per motivi ovviamente ben diversi) del dibattito in queste settimane: “Capita spesso che se un segno è forte, nell’anno in cui quel segno è valorizzato, personaggi di quel segno spiccano. L’anno scorso era fortunato per la Vergine e i primi due classificati a Sanremo erano Vergine. Amadeus è Vergine, ha fatto un successone e lo rifarà adesso con Sanremo. Dall’anno scorso questo segno va forte. Draghi è della Vergine. Quando capitano tante coincidenze di questo genere, un pensierino uno se lo fa”, ha concluso Fox.