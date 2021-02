È morto Johnny Pacheco, l’inventore della Salsa. Il mondo della musica piange un artista geniale, scomparso a 85 anni nella sua casa in New Jersey per una polmonite. Al secolo Juan Azarias Pacheco Kiniping, dominicano di origine ma trasferitosi a New York appena 11enne, nel 1959 diede vita a un nuovo genere musicale che negli anni ha fatto ballare decine di milioni di persone in tutto il mondo. In quell’anno infatti, un appena 24enne Pacheco fondò la sua band mischiando ritmi africani, cubani, dominicani, portoricani e latini, come il son e il mambo, creando di fatto la Salsa. L’anno dopo fondò un’orchestra, la Pacheco y su charang, che introdusse una nuova danza, la Pachanga.

Da quel momento con la sua carriera avrebbe costruito un pezzo di storia della musica: nel 1963 nascerà la Fania records e prenderanno vita i dischi con Los compadres, i compatrioti. Nomi straordinari, tra i quali Larry Harlow, Bobby Valentin, Ray Barretto, Roberto Roena, Willie Colon, accompagnati da grandissimi cantanti solisti come Hector Lavoe e Cheo Feliciano, Tito Puente, Celia Cruz e il fratello di Carlos Santana, Jorge. Pacheco era stato ricoverato a New York giorni fa per una polmonite, ha dichiarato sull’account Facebook dell’artista la moglie, Maria Elena ‘Cuquì Pacheco. Fania Records ha twittato che il musicista era “un visionario e la sua musica vivrà in eterno”.

L’artista era nato il 25 marzo 1935 nella Repubblica Dominicana da una famiglia di musicisti. Negli anni ’40 la famiglia si era trasferita a New York, dove l’artista imparò da solo a suonare la fisarmonica, il violino, il sassofono e il clarinetto e studiò percussioni alla Juilliard. Pacheco era anche direttore d’orchestra, compositore, arrangiatore e produttore. Ha ricevuto il Latin Recording Academy Music Excellence Award nel 2005 ed è stato nominato per diversi Grammy e Latin Grammy. Lascia la moglie e quattro figli.