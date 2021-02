Due vittime nel giro di pochi giorni. Questa mattina, in corso Taranto, a Torino, alle spalle del mercato, gli abitanti hanno ritrovato il corpo senza vita di un senzatetto che ha passato la notte all’aperto. Non sono ancora note le cause del decesso, se per un malore o per il freddo, anche se l’uomo era già stato ricoverato in ospedale per ipotermia. Sul posto è intervenuta la polizia.

Appena quattro giorni fa, l’8 febbraio, un altro uomo era stato ritrovato morto nel dehors della Caffetteria del Re, in corso Re Umberto. In quel caso, il 59enne di origini marocchine Mostafa Hait Bella, aveva rifiutato di tornare in ospedale dopo il ricovero di un mese fa, quando aveva avuto delle crisi epilettiche, e poche ore dopo è stato ritrovato senza vita. L’uomo aveva lavorato come fioraio al mercato di San Secondo, prima di perdere il lavoro, la casa, l’auto e finire a vivere per strada.