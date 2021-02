Per anni è stato uno dei volti simbolo del Tg1, poi è sparito dalle scene: ora però sogna di tornare in tv in una veste inedita, quella del concorrente del Grande Fratello Vip. Stiamo parlando di Attilio Romita, storico ex mezzobusto del telegiornale della rete ammiraglia della Rai, che in un’intervista al settimanale Chi ha confessato il suo sogno: partecipare al reality di Canale 5. Ora che è andato in pensione dalla Rai, ha tirato le somme della sua carriera – che lo vede anche ex campione regionale di pattinaggio artistico – e si è detto pronto ad abbandonare il suo iconico completo gessato con cravatta e pochette a doppie punte per entrare nella casa più spiata d’Italia. “Mi piacerebbe partecipare al Gf Vip. Mi piace molto come lo sta conducendo Alfonso Signorini”, ha rivelato.

Attilio Romita è scomparso dal piccolo schermo ormai da dieci anni, ovvero da quando la Rai lo trasferì a dirigere la sede del Tgr Puglia: “Ero solo in auto con abiti, bagagli, effetti personali: ho pianto da Roma a Canosa. Un vero colpo. Poi è iniziata la mia seconda vita nella terra d’origine”, ha raccontato il giornalista a Chi. Ma poi, proprio a Bari, ha iniziato la sua seconda vita, trovando l’amore con Mimma: “Da poco, dopo la morte di mia madre, ho ristrutturato la casa nel centro di Bari dove sono cresciuto. E’ come se avessi riavvolto il nastro indietro di 30 anni. Ho subito un intervento. Sono stato in terapia intensiva. Il motivo: un prolasso della mirale. Forse perché l’ultimo anno in Rai per me è stato molto burrascoso”.

Intanto che aspetta di coronare il suo sogno al Grande Fratello Vip, Romita è tornato in diretta su Telenorba: “Sono tornato in video dopo quasi 10 anni. Non ero affatto arrugginito”, ha concluso.