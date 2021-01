Cresce l’attesa per i nuovi colori delle Regioni che verranno decisi in giornata dal ministero della Salute. L’Istituto superiore di sanità sta mettendo a punto il consueto monitoraggio settimanale sull’andamento della pandemia, sulla base del quale verrà valutato lo scenario di rischio per ciascun territorio. Le Regioni che potrebbero passare in zona gialla sono Calabria, Emilia Romagna e soprattutto il Veneto, poiché si trovano in zona arancione da più tempo rispetto alle altre (10 gennaio). Anche la Sicilia, da due settimane in area rossa, spera di conquistare la fascia di rischio intermedia. La Toscana, fa sapere il presidente Giani, resta gialla. Poi ci sono tutte quelle Regioni che sono state messe in area arancione dal ministro Roberto Speranza a partire dal 17 gennaio: si tratta di Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria e Valle d’Aosta, a cui va aggiunta la Lombardia dopo che il precedente inserimento in zona rossa è stato revocato per l’errore nei dati forniti dalla Regione. Al momento l’orientamento degli esperti sembra quello di lasciare tutto invariato per un’altra settimana, in modo tale da consolidare il miglioramento dei contagi, ma diversi governatori – da Fontana a Cirio – sono già sul piede di guerra.

Il caso Lombardia – Quel che è certo innanzitutto è che la Lombardia per ora dovrà rimanere in zona arancione. Anche se la precedente ordinanza con cui era stata inserita in fascia rossa è stata di fatto revocata dopo che è emerso l’errore causato dal Pirellone, il provvedimento di rettifica emanato dal ministro Speranza è datato 22 gennaio 2021. E le regole fissate dal dpcm prevedono che abbia una durata di almeno due settimane. Prima del 5 febbraio, quindi, anche volendo il ministero non potrà rivedere la classifcazione della Regione. Nonostante questo, il governatore Attilio Fontana sostiene che i “tassi di incidenza tra tamponi e positivi” sono “fortemente al di sotto della soglia d’allarme dei 250 casi su 100mila abitanti“, quindi l’augurio è che il ministero possa tener conto “della reale situazione epidemiologica” lombarda, “soprattutto – aggiunge – considerando che i ristori per commercianti e categorie, colpite da chiusure da parte del Governo, non arrivano e sono insufficienti“.

Il Piemonte all’attacco: “Chiediamo chiarezza” – Sul piede di guerra anche il governatore del Piemonte Alberto Cirio: “Il nostro quadro è da scenario giallo. Attendiamo in serata la decisione del Ministero, perché c’è una differenza di interpretazione del Dpcm. Ciò che è in corso di approfondimento – ha detto – è che il Ministero riterrebbe che i 14 giorni di dati da zona gialla dovrebbero decorrere solo dalla data di rilevamento, che per loro è il 22 gennaio. Facciamo notare che quei dati si riferiscono all’11-17 gennaio”. Poi aggiunge: “Sappiamo bene che questo è il momento della responsabilità, e noi l’abbiamo sempre dimostrata, visto che gli attuali numeri del Piemonte sono anche il frutto del sacrificio di tanti piemontesi e delle tante cose buone fatte dal servizio sanitario regionale. Ma responsabilità vuole dire anche chiarezza. Quello che chiediamo è di sapere se i 14 giorni dall’11 al 24 gennaio, che a noi risulta sono da zona gialla, vengano considerati reali. Se il Ministero invece vuole partire dal 22, cioè dal momento in cui quei dati sono stati certificati, vogliamo capirne le motivazioni“.

Zaia: “Per noi il più probabile è il giallo” – Il Veneto, invece, complice il calo dei contagi osservato nelle ultime settimane, sembra ambire senza problemi allo scivolamento in area gialla. Lo conferma il presidente Luca Zaia, spiegando che “il giallo è il nuovo scenario che probabilmente ci troveremo ad affrontare a partire da lunedì“. Chiarisce di non avere “certezze”, ma i dati sono promettenti: “Abbiamo 29 giorni di calo – sottolinea Zaia – un calo anche repentino se lo vogliamo vedere bene e anche inspiegabile da un certo punto di vista”. Da lunedì, restrizioni a parte, in Regione torneranno anche a scuola i ragazzi delle superiori. “Iniziamo con tre settimane” al 50% delle presenze, chiarisce il governatore,confermando che il Veneto vuole portare avanti una indagine epidemiologica in collaborazione con l’Università di Padova per valutare il livello di circolazione del virus”. tra i banchi. “Verrà fatta, come già previsto, una modifica del piano di sanità pubblica che adegui il tema tamponi nelle scuole. Con tutta probabilità, sottolinea, “si tornerà al fatto che in presenza di un positivo si va in quarantena e si fa un tampone a tutta la classe”.

Le altre Regioni – Stando all’andamento dei contagi delle ultime settimane, è probabile che gran parte dell’Italia resti comunque in zona arancione. Gli esperti sono orientati a mantenere una certa cautela soprattutto nei confronti di Regioni come l’Emilia Romagna e la Calabria, nonostante siano arancioni dal 10 gennaio. Lo stesso vale per tutti i territori la cui classificazione risale solo a due settimane fa. In bilico, invece, la posizione della provincia di Bolzano: in zona rossa dal 17 gennaio insieme alla Sicilia, è stata inserita in zona “rosso scuro” nella mappa dei contagi Covid in Europa dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc). Tra le Regioni attualmente in zona gialla, per il governatore della Toscana Eugenio Giani è certa la riconferma del suo territorio. Vincenzo De Luca in Campania lancia l’allarme sul rischio che i contagi possano risalire, mentre è a forte rischio il Molise, con un Rt in controtendenza rispetto al resto del Paese.