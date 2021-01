Erano e sono in vigore lockdown e coprifuoco, ma questa non ha impedito ad alcuni di festeggiare “illegalmente” l’arrivo del 2021. Le forze di polizia hanno controllato 64.855 persone, delle quali 1.347 sanzionate amministrativamente e 16 denunciate per aver violato gli obblighi di quarantena. Sempre ieri, fa sapere il ministero dell’Interno, i controlli hanno riguardato anche 11.841 tra esercizi ed attività commerciali con 67 titolari sanzionati e 21 provvedimenti di chiusura. Diversi gli episodi di feste illegali. Uno arriva dalla capitale, gli altri dalla Lombardia.

La polizia ha scoperto una festa di Capodanno in un albergo al centro di Roma. All’arrivo degli agenti, intorno alle 22.30, sono state trovate 27 persone che ballavano e cenavano. I partecipanti verranno multati. Non si conoscono altri particolari del party. A differenza di quanto avvenuto nella regione più colpita in termini di contagi e vittime. Nel Bresciano è andata in scena una festa e in questo caso immagini e video sono finiti sui social. Gente che ballava senza mascherine, brindisi e musica ad alto volume con dj e vocalist. Secondo quanto riporta l’Ansa il party si è tenuto in un un resort di lusso di Padenghe sul Garda. La notizia però è stata postata prima della mezzanotte del 31 dicembre sull’account Facebook di Selvaggia Lucarelli. I video dei presenti sono però finiti sui social nonostante su ogni tavolo del ristorante la proprietà avesse lasciato un biglietto che chiedeva “vista l’attuale situazione di non divulgare foto e video sui social”. Contattato dall’Ansa l’albergo ha replicato: “Stiamo vedendo cosa sia accaduto“.

A Milano sono 30 le persone sanzionate per violazioni al divieto di assembramento: 12 persone sorprese a festeggiare senza alcuna precauzione in un residence in via Calvino, e che intorno alle 3 e mezza hanno suscitato le proteste di alcuni vicini e altre 18 trovate in un appartamento in affitto in via Pontaccio, e dove verso le 5.30 è scoppiata una lite facendo accorrere la polizia.

Sventato invece rave party di fine anno in un’area industriale dismessa di Nichelino, nell’hinterland Torinese. I carabinieri hanno fatto saltare i piani a chi aveva già organizzato la festa, intervenendo sul posto e non dando neanche il tempo ai ragazzi di piazzare mixer e casse. Tre giovani sono stati denunciati dopo che avevano tagliato la rete di recinzione della struttura che avrebbe dovuto ospitate la festa. Poi i lampeggianti accessi delle cinque pattuglie intervenute sul luogo hanno fatto da deterrente per chi aveva raccolto l’invito sui social.

FOTO DI ARCHIVIO