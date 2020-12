Sarà un Premio Tenco 2020 speciale e atipico quello di quest’anno, a causa della pandemia. Lo show, condotto da Pino Strabioli e Gino Castaldo, andrà in onda stasera dalle 23:25 su Rai Tre. Con un filo conduttore che racconta in sottofondo le origini e le radici dello storico Club Tenco e della Rassegna della canzone d’autore (Premio Tenco), quest’anno sospesa come molte manifestazioni per l’emergenza sanitaria, ci saranno immagini inedite di archivio, ma anche esibizioni uniche ed esclusive. Il riconoscimento viene assegnato dal 1974 alla carriera degli artisti “che hanno apportato un contributo significativo alla canzone d’autore mondiale”. Le tipologie del premio sono due: per cantautori e per operatori culturali.

Sarà Morgan al pianoforte ad aprire lo speciale con la tradizionale sigla della rassegna, il brano “Lontano Lontano” di Luigi Tenco. L’artista reduce dalle polemiche per la sua esclusione dal Festival di Sanremo ha disertato anche la conferenza stampa di presentazione del Premio Tenco ma ha garantito la sua presenza, salendo sul palco per registrare il suo intervento.

Vasco Rossi riceverà il riconoscimento come artista italiano dell’anno. A ricevere il premio quest’anno anche un artista internazionale come Sting che ha da poco pubblicato “September” in duetto con Zucchero. Uscirà a marzo 2021 il nuovo album “Duets”. Per il Tenco si esibirà con Zucchero proprio in un’inedita versione acustica di “September”. Il Premio Tenco come operatore culturale sarà assegnato a Vincenzo Mollica. Per la prima volta è stato istituito il Premio GrupYorum in omaggio all’omonima band turca impegnata politicamente e perseguitata dal regime di Erdogan, che ne ha proibito qualunque concerto e ha incarcerato alcuni dei suoi membri. Tre di questi sono morti dopo quasi un anno di sciopero della fame. È proprio a loro nome e a quello dei moltissimi cantautori e musicisti perseguitati dalle dittature, che è rivolto il Premio consegnato al cantautore e musicista egiziano rifugiato politico in Finlandia, Ramy Essam.

Francesco Guccini che quest’anno è stato protagonista delle Targhe Tenco 2020 con “Note di viaggio – Capitolo 1: venite avanti” che ha vinto il riconoscimento per l’Album a progetto. In rappresentanza di tutti gli artisti che hanno preso parte al lavoro discografico, sul palco Francesco Gabbani che interpreterà “Quattro stracci”. La Targa Album a progetto quest’anno ha ottenuto un ex aequo con “Io credevo. Le canzoni di Gianni Siviero” prodotto da Mimmo Ferraro di Squilibri Editore. A nome degli artisti che hanno preso parte al progetto si esibiranno Vittorio De Scalzi con “Tra poco è giorno” e Gigliola Cinquetti con Alessandro D’Alessandro in “Periferia”.

Brunori Sas che con “Cip!” si è aggiudicato la Targa Miglior Album, si esibirà in “Al di là dell’amore”. Quindi Tosca, che quest’anno ha ricevuto due Targhe Tenco: Miglior Canzone con la sanremese “Ho amato tutto” scritta da Pietro Cantarelli e Miglior Interprete con “Morabeza”. Paolo Jannacci con “Canterò” ha vinto la Targa Opera Prima e infine alla Nuova Compagnia di Canto Popolare Targa Album in Dialetto con “Napoli 1534. Tra moresche e villanelle”.