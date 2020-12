Subito il confronto sul Recovery Plan, poi la verifica vera e propria. Il premier Giuseppe Conte tenta di sezionare i problemi del governo accogliendo il pressing del Pd sulla messa e punto del piano di ripresa e provando a “ingabbiare” Italia Viva in un nuovo faccia a faccia. Il capo del governo fa sapere di aver convocato per lunedì, con i ministri Amendola e Gualtieri, il M5S e il Pd, e per martedì renziani e Leu. Ma questo provoca l’ennesima levata di scudi di Iv che pure il confronto lo chiedeva a gran voce: “Nessuno ci ha convocato. Se il cambio di metodo che chiedevamo è che dobbiamo apprendere di riunioni dagli sms di Casalino non hanno capito cosa stanno rischiando“. Leggi Anche “Non c’è più fiducia tra maggioranza e Conte”. Italia Viva tira di nuovo in ballo gli altri partiti, ma il Pd: “Parli per il suo 2% di elettori”

Del resto, la giornata era iniziata con un nuovo ultimatum (“Bisogna costruire un rapporto fiduciario di maggioranza che oggi non c’è più”) peraltro subito respinto al mittente da Pd, Leu e M5s. Netto Luigi Di Maio: “Ora è folle mettere in discussione Conte”.

Lunedì parte comunque il confronto sul Recovery, per rispondere al forcing del Pd che nel weekend si è arricchito di due nomi di peso: Roberto Gualtieri e Enzo Amendola. “”Una cosa è certa”, il “lavoro complesso” sul Recovery “non deve fermarsi, ma anzi deve accelerare”, ha detto il titolare del Tesoro. “Siamo fermi in Consiglio dei ministri dal 7 dicembre per una verifica politica di cui ancora non si vede via d’uscita. Il mio partito con il segretario Nicola Zingaretti ha detto chiaramente che per noi questo impasse è deleterio”, ha aggiunto il ministro per gli Affari Ue. Sul piano e sulla task force Conte sembra pronto ad aprire. La cabina di regia ci sarà ma i suoi poteri saranno ridotti. Il controllo previsto per il Parlamento sarà più capillare, forse cambierà anche lo schema dei sei top manager.