La nuova variante del coronavirus da poco scoperta a Londra “è preoccupante e dovrà essere approfondita dai nostri scienziati. Nel frattempo, scegliamo la strada della massima prudenza“. Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha spiegato la decisione di fermare i voli da e per il Regno Unito dalla mezzanotte di domenica fino al 6 gennaio. Una scelta fatta anche da Olanda, Austria e Belgio. Il virus mutato “non sembra fare maggiori danni sull’individuo”, sottolinea Speranza, “ma si propaga più velocemente e questo vuol dire più contagi ed è un problema”. Fortunatamente “sembrerebbe che vaccini che sono in fase terminale e che dovrebbero essere approvati dall’Ema il 21 dicembre possano funzionare egualmente anche su questa variante. Ma sono informazioni che dobbiamo ancora rendere più solide“. Leggi Anche Coronavirus, cos’è la “variante inglese” che preoccupa più di altre. Ma l’Esperto Cnr spiega: “Improbabile che resista completamente al vaccino”

Torna l’obbligo del tampone all’arrivo dal Regno Unito – Nel frattempo “chiunque si trovi già in Italia, in provenienza da quel territorio, è tenuto a sottoporsi a tampone antigenico o molecolare contattando i dipartimenti di prevenzione”. L’obbligo del resto è stato in vigore fino al 9 dicembre, mentre dal giorno dopo, in base al Dpcm del 3 dicembre, chi è entrato nel nostro Paese ha dovuto esibire il risultato negativo di un tampone effettuato nelle 48 ore precedenti. Ora torna il test all’arrivo e la norma vale per tutte le persone che negli ultimi 14 giorni hanno transitato nel Regno Unito, anche se asintomatiche. I 110 passeggeri atterrati nel pomeriggio a Fiumicino con un volo proveniente da Londra Heathrow, probabilmente l’ultimo prima della sospensione, faranno il test in aeroporto. Eventuali passeggeri positivi al tampone saranno trasferiti allo Spallanzani per il monitoraggio e lo studio dell’eventuale variante del Covid.

Stop precauzionale ai voli – La misura precauzionale dello stop ai voli in entrata e in uscita punta a “capire la portata del problema” ed è arrivata “dopo un confronto con i nostri scienziati“. Ora, ha continuato Speranza, gli esperti “dovranno capire la situazione, in contatto con Oms e governo inglese. Le uniche informazioni che abbiamo sono queste sulla capacità di diffondersi più velocemente”. Il ministro non nasconde però i timori sulla mutazione scoperta in Inghilterra, che “è preoccupante e dovrà essere approfondita dai nostri scienziati”.

Quanto alla presenza della variante in Italia, Speranza ha spiegato di avere “dato l’input ai nostri uffici di verificare il più possibile le sequenze genomiche anche nel nostro paese” per verificarlo. D’altronde, ammette, “il rischio è possibile. Se il virus è arrivato dalla Cina, è molto probabile che possa arrivare anche dalla Gran Bretagna. In queste ore quindi dobbiamo fare tutte le verifiche del caso e controllare con scrupolo anche che cosa avviene nel nostro Paese“.

L’avviso Enac – In applicazione dell’ordinanza del Ministro, l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile in serata ha emesso un “Notam (Notice to Airmen)” con cui dispone l’interdizione del traffico aereo dal Regno Unito (Gran Bretagna e Irlanda del nord), a partire da oggi e fino al 6 gennaio 2021. L’Enac invita i passeggeri con voli prenotati da e per queste destinazioni a contattare la propria compagnia aerea.

“Proteggiamo l’Italia” – Ad annunciare il blocco dei voli è stato il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, che su Facebook ha scritto: “Il Regno Unito ha lanciato l’allarme su una nuova forma di Covid che sarebbe il risultato di una mutazione del virus. Come Governo – ha continuato – abbiamo il dovere di proteggere gli italiani, per questa ragione, dopo aver avvisato il Governo inglese, con il Ministero della Salute stiamo per firmare il provvedimento per sospendere i voli con la Gran Bretagna. La nostra priorità è tutelare l’Italia e i nostri connazionali”. La decisione arriva a poche ore dalla scelta analoga di altri Paesi europei, che hanno deciso di tagliare i collegamenti col Regno Unito per contenere il contagio.

Italiani in arrivo con gli ultimi voli – Molti italiani a Londra avevano già programmato il rientro per Natale e sono riusciti a lasciare al capitale britannica prendendo gli ultimi voli per l’Italia prima del blocco. Dopo essere stati sottoposti ai tamponi, all’aeroporto di Fiumicino hanno iniziato ad uscire e ritirare i bagagli, alla spicciolata, dopo le 17, i primi passeggeri, per lo più italiani, dei 110 arrivati con il volo British 560 da Londra. Ma l’ultimo arrivato in Italia dalla Gran Bretagna dopo lo stop è un Ryanair per Pescara con a bordo 136 passeggeri. L’aereo era già decollato quando il ministro ha firmato l’ordinanza. In serata risultano cancellati tre voli da Londra a Fiumicino mentre gli ultimi voli ad essere partiti, nel pomeriggio, alla volta della Capitale londinese sono Alitalia, Vueling e British, tra le 15 e le 17.45. Da Ciampino l’ultimo volo Ryanair è decollato alle 14.