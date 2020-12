Scattano la stretta nel Regno Unito – che rettifica gli allentamenti previsti per le feste di Natale – e l’allarme in Europa, dove Italia, Olanda, Belgio e Austria hanno già sospeso tutti i voli per la Gran Bretagna, mentre Germania e Francia si apprestano a percorrere la stessa strada. L’Europa si trova a fare i conti con una nuova variante del coronavirus, – scoperta in Inghilterra, annunciata dall’Oms il 14 dicembre e capace di procedere fino al 70% più rapidamente del Sars-Cov-2 già noto -, che il governo britannico ammette essere “fuori controllo”. “Abbiamo agito con decisione e molto rapidamente. Purtroppo la nuova variante è fuori controllo. Dobbiamo metterla sotto controllo”, ha detto il ministro alla Sanità britannico, Matt Hancock. Una mutazione che ha già varcato i confini britannici: l’Aia ha intercettato un caso di infezione all’inizio di dicembre nell’ambito delle procedure di analisi che su base settimanale vengono effettuate su tutti i campioni raccolti e dall’Oms Maria Van Kerkhove, in un’intervista alla Bbc, ha dichiarato che la variante è stata trovata anche in Danimarca e in Australia. Ad annunciare lo stop ai voli nel nostro Paese è stato il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, che in un post su Facebook ha scritto che “la priorità è tutelare l’Italia e i nostri connazionali”.

New strain of coronavirus has also been identified in Denmark and Netherlands, and one case in Australia which hasn’t spread further, says World Health Organisation Maria Van Kerkhove#Marr https://t.co/gxUy3acCro pic.twitter.com/tZTMxEPh53 — BBC Politics (@BBCPolitics) December 20, 2020

A complicare il quadro, a pochi giorni dall’inizio della somministrazione del vaccino, si inseriscono i dubbi sulla sua efficacia rispetto alla nuova mutazione. Per il capo dell’autorità sanitaria dell’Inghilterra, Chris Whitty, per ora è “solo una supposizione” che il farmaco funzioni contro la variante. Mancano dati scientifici per garantirlo al cento per cento e non si sa, sebbene sia più facilmente trasmissibile, se sia più letale del già noto Sars-Cov-2. Dal Regno Unito il ministro della Sanità, Matt Hancock, specifica che le misure annunciate ieri potrebbero durare “mesi” e ha invitato chi vive nelle regioni di massima allerta – Londra e Inghilterra del sud in particolare – a “comportarsi come se avesse già il Covid“.

Lo stop alla circolazione – Il blocco dei voli dal Regno Unito deciso dall’Italia è stato comunicato su Facebook dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio, mentre in Olanda il governo cerca di tenere la variante fuori dai confini nazionali con lo stop al traffico aereo con la Gran Bretagna da oggi alle 6 “fino al 1 ° gennaio 2021 al più tardi”, mentre il ministero della Salute olandese “raccomanda che qualsiasi introduzione di questa variante del virus sia limitata il più possibile, limitando e controllando il movimento di passeggeri in arrivo dal Regno Unito“. “Il governo è consapevole del fatto che imporre lo stop ai voli sia una misura estremamente seria ma ritiene questo provvedimento giustificato alla luce della situazione”, è la posizione dell’esecutivo riportata da De Telegraaf. Lo stop al momento non riguarda i voli cargo, ma non è esclusa l’adozione di ulteriori misure.

L’Aia fa inoltre sapere che sta monitorando da vicino gli sviluppi all’estero per quanto riguarda la malattia da coronavirus e valutando ulteriori misure per quanto riguarda altre modalità di trasporto. Nei prossimi giorni, insieme ad altri Stati membri dell’Ue, esplorerà la possibilità di limitare ulteriormente il rischio che il nuovo ceppo del virus venga importato dal Regno Unito. Sabato sera è stata inviata una lettera alla Camera dei rappresentanti olandese per informare di questa decisione. Intanto l’Organizzazione mondiale della Sanità ribadisce di essere in “stretto contatto” con Londra e di essere impegnata a fornire tutti gli aggiornamenti agli altri stati membri e con la pubblica opinione, “man mano che apprendiamo delle caratteristiche di questa variante (del virus) e delle sue implicazioni”.

Anche il Belgio sospende per precauzione i voli e i treni e si sta coordinando anche con la Francia visto che alcuni Eurostar provenienti dalla Gran Bretagna passano per il Paese vicino. Il premier ha quindi annunciato anche controlli sulle strade. Stop anche dall’Austria.

Uk: “Ci aspettano mesi difficili” – Al di là delle restrizioni imposte in Uk in tempi record che hanno ribaltato i piani annunciati da Downing Street, il ministro della Sanità, Matt Hancock specifica che le misure del massimo livello di allerta – livello 4 – potrebbero durare anche mesi. Intervistato da Sky News, Hancock ha detto che, “ora che sappiamo con quale velocità si diffonde questa nuova variante del virus, sarà molto difficile tenerlo sotto controllo fino a quando il vaccino non sarà ampiamente distribuito” nel Paese. “Si intravvede la luce in fondo al tunnel, ma ci aspettano mesi difficili”. Nell’intervista il ministro britannico ha inoltre aggiunto che il governo, a fronte del virus mutato, ha agito “tempestivamente” e ha invitato chi vive nelle regioni in Tier 4 a “comportarsi come se avesse già il Covid“.