Milano presa d’assalto il primo giorno di zona gialla. Da oggi 13 dicembre in Lombardia si può tornare a pranzare al ristorante e a prendere il caffè al bar, fino alle 18. Complici il giorno festivo e la bella giornata dopo un periodo di pioggia e nebbia, i milanesi si sono riversati nelle vie del centro. C’è chi passeggia, chi compra i regali per Natale e chi torna nei bar per il rito dell’aperitivo. Il timore è che possano crearsi situazioni di assembramento, sia nelle vie cittadine sia sui mezzi pubblici. Nel primo pomeriggio, per alcuni minuti, nella fermata della metropolitana Duomo i tornelli sono bloccati per scaglionare gli ingressi e non far affollare le persone sulle banchine in attesa del treno: ma le code si formano lo stesso subito prima delle barriere, in attesa che vengano aperte.

Al Camparino, storico locale in Galleria Vittorio Emanuele II, c’è la coda di persone pronte a entrare per bere un cocktail al banco o sedersi al tavolino nel dehor. “Ci è mancato moltissimo l’aperitivo al bar e quindi stamattina siamo usciti per concedercene uno”, dicono le persone in fila. In Galleria, il “salotto di Milano” ci sono tantissime persone a passeggio e qualche coda fuori dai negozi dei marchi di lusso. Da Savini i tavolini sono quasi tutti occupati da persone che bevono l’aperitivo o pranzano. A due passi dal Duomo, alla pizzeria napoletana Da Sorbillo, alle 12 ci sono già i primi avventori. “Per oggi abbiamo abbastanza prenotazioni – ha spiegato il direttore del locale Massimiliano Paradisi – La gente ha voglia di uscire e tornare a vivere”.

Anche in altre vie dello shopping si sono avute code e tante persone in strada. A cominciare dai Navigli, con i tavolini erano tutti pieni e le persone sedute in Darsena, a corso Buenos Aires, dove le macchine erano incolonnate nel traffico e i negozi pieni di clienti. Anche in corso Garibaldi sono tante le attività che oggi hanno riaperto. Molti hanno scelto di mangiare fuori a pranzo. Anche tra i ristoratori c’è voglia di ricominciare, anche se con la preoccupazione di quello che potrebbe accadere a causa di una nuova ondata: “Siamo contenti, stamattina c’è stato un bel via vai. Ma se ci fanno chiudere un’altra volta siamo rovinati“.