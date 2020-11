“Ho partecipato una sola volta, ai primi di settembre di quest’anno, ad una festa presso il famigerato attico milanese perché invitata non dal proprietario, con il quale non ho mai avuto alcun rapporto diretto, ma dal mio carissimo amico dj Salvatore Angelucci il quale aveva il piacere (reciproco) di farmi assistere ad una sua esibizione di natura professionale”. Così dice Belen Rodriguez in una serie di storie su Instagram in cui chiarisce i contorni della sua presenza a una delle feste alla “Terrazza Sentimento” di Alberto Genovese, l’imprenditore ex amministratore delegato di Facile.it che nei giorni scorsi è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale, spaccio e sequestro di persona. Ma chi è Salvatore Angelucci? Quarantaquattro anni, se il suo nome non vi suona nuovo è perché è stato un ex tronista di Uomini e Donne.

Originario di Chieti, Salvatore Angelucci fa ora il dj e per questo, come dice Belen, si trovava quella sera a una delle feste organizzate da Genovese nel suo attico di Milano. Ma prima di lanciarsi nel mondo della musica è stato un volto noto del piccolo schermo: nel 2005 ha fatto la sua prima apparizione come tentatore di “Vero Amore” (una sorta di prima versione di Temptation Island) e poi è stato tronista di Uomini e Donne. In quel periodo è stato al centro dei gossip per il suo flirt con Karina Cascella, all’epoca opinionista della trasmissione di Canale 5: dalla loro storia – durata quattro anni – nasce Ginevra. Chiusa la parentesi televisiva, Angelucci si lancia nel mondo della musica e con l’amico Andrea Arcangeli inizia a suonare nelle discoteche più in voga, dal Pacha di Ibiza al Cocorico di Riccione.