Sono Emilia Romagna, Campania, Friuli Venezia Giulia e Veneto le quattro Regioni che, secondo il presidente dell’Iss Silvio Brusaferro, “sulla base dell’ultimo monitoraggio vanno verso il rischio alto e nelle quali è opportuno anticipare le misure più restrittive“. Lo apprende l’Ansa sulla base dell’ultimo report redatto dall’Istituto sull’andamento del contagio nel nostro Paese: tutti i territori menzionati sono entrati nello scenario di massima gravità, a rischio moderato ma con alta probabilità di progressione. E quindi potrebbero finire presto in area arancione o rossa. I governatori del Nord hanno deciso di muoversi subito e stanno lavorando a un’ordinanza comune che introduca una serie di misure più stringenti rispetto a quelle attualmente previste per le Regioni gialle. Lo ha confermato il presidente emiliano Stefano Bonaccini, che ha sentito Zaia e Fedriga e il ministro Speranza “per arrivare a ordinanze regionali il più possibile concordate. L’obiettivo di tutti è quello di fermare il contagio e invertire la curva pandemica“.

Il presidente campano Vincenzo De Luca, invece, fa sapere che solleciterà “nelle prossime ore e nei prossimi giorni i ministeri dell’Interno e della Salute ad assumere provvedimenti rigorosi per il rispetto delle regole e per il contrasto all’epidemia”. Poi rivendica che la collocazione della Campania in zona gialla – al centro del vertice avvenuto oggi a Roma tra gli esperti – “è già stata decisa ieri, a fronte della piena rispondenza dei nostri dati a quanto previsto dai criteri oggettivi fissati dal ministero della Salute. Ho sollecitato io un’operazione trasparenza, pubblica e in tutte le direzioni, per eliminare ogni zona d’ombra, anche fittizia. Dunque non c’è più nulla da decidere e da attendere“. In realtà, a questo proposito il presidente dell’Iss ha spiegato che “riteniamo validi i loro dati ma approfondimenti sono in atto per cogliere aspetti che potrebbero completare una analisi che è in corso”.

Sta di fatto che presto le Regioni in semi-lockdown (arancioni e rosse) potrebbero diventare in tutto 14: dopo aver firmato l’ordinanza per Abruzzo, Basilicata, Liguria e Toscana, che vanno ad affiancare Sicilia e Puglia in zona arancione – e quella che pone la provincia di Bolzano in zona rossa assieme a Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta – il ministro della Salute Speranza si è preso ancora qualche ora per valutare la situazione delle quattro Regioni sotto la lente dell’Iss, che potrebbero veder schizzare verso l’alto i propri parametri nei prossimi giorni e per le quali è necessario “anticipare” gli interventi. Escluso, invece, un lockdown totale: il governo vuole aspettare di vedere gli effetti del Dpcm del 3 novembre sulla curva dei contagi e solo allora si deciderà. E gli stessi scienziati frenano, tanto che il presidente del Consiglio superiore di Sanità Franco Locatelli parla di “decelerazione” della curva, “frutto delle misure già poste in essere”, e Brusaferro di “segnali incoraggianti”.

I presidenti di Friuli, Veneto ed Emilia – Massimiliano Fedriga, Luca Zaia e Stefano Bonaccini – sperano quindi di evitare la collocazione in area arancione con ordinanze simmetriche, in arrivo già venerdì, riguardanti forse la mobilità tra comuni e Province. Sul tavolo anche l’ipotesi di una nuova stretta per gli assembramenti sui lungomare o nei centri storici. “Dobbiamo essere estremamente attenti per evitare possibilità di contagio. Per questa ragione con i governatori dell’Emilia Romagna Bonaccini e del Veneto Zaia, stiamo ipotizzando e studiando misure per ridurre al massimo le possibilità di assembramenti, cercando di non toccare le attività economiche, già gravemente colpite dalla pandemia e dalle misure restrittive già in essere”, ha dichiarato Fedriga in un video diffuso in serata. Il governatore ha sottolineato che il “virus più persone colpisce maggiore è la probabilità che arrivi alle persone fragili che hanno bisogno di ospedalizzazione, di terapia intensiva”. Invece, occorre “ridurre la pressione sugli ospedali, che significa anche garantire tutte le altre cure e tutte le altre forme di assistenza, cioè tutto quello che Covid non è”.