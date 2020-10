View this post on Instagram

In Barcellona-Ferencváros ha fatto il suo debutto in Champions League il 17enne Pedri: lo spagnolo non solo ha esordito, ma è anche andato a segno nel 5-1 finale. Una notte indimenticabile resa ancora più speciale quando, finita la partita, il ragazzo ha raccolto le sue cose in un sacchetto di plastica e, dato che è ancora minorenne, ha dovuto prendere un taxi per tornare a casa. Dalle notti d’Europa con Lionel Messi al Camp Nou, ad andare via con le proprie cose nella busta dell’Esselunga. La magia del calcio ❤️ #Barcellona #ChampionsLeague