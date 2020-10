Nove piloti in meno di 50 punti, tutti potenzialmente in lotta per il titolo Mondiale a 4 gare dal termine. Il secondo appuntamento sul circuito di Aragon è già uno snodo decisivo

Nove piloti in meno di 50 punti, tutti potenzialmente in lotta per il titolo Mondiale a 4 gare dal termine. Ecco perché il secondo appuntamento sul circuito di Aragon, per il Gp di Teruel, è già uno snodo decisivo. Joan Mir è in testa alla classifica ma scatterà 12esimo. Ancora più indietro in griglia c’è Andrea Dovizioso. Quelli messi meglio sembrano i due Yamahisti, Quartararo e Vinales, ma la scorsa settimana il feeling con la gara è stato pessimo. In pole c’è il giapponese Takaaki Nakagami con la Honda del Team LCR, che alla fine in classifica è distante appena 29 punti dalla vetta. Poi ancora Rins e Morbidelli, apparsi in crescita e non troppo lontani nemmeno loro.

In gara gerarchie e previsioni potranno di nuovo ribaltarsi: la diretta del Gran Premio di Teruel sarà garantita da Sky Sport e da DAZN, ma anche in chiaro su TV8. Attenzione però all’orario di partenza, anticipato alle ore 13 per poi dare spazio alla Formula 1. Ecco tutta la programmazione di domenica 25 ottobre:

Sky Sport (canale MotoGp)/DAZN

9.20-9.40 Moto3 Warm Up

9.50-10.10 MotoGP Warm Up

10.20-10.40 Moto2 Warm Up

11.20 Moto3 Gara

13.00 MotoGP Gara

14.30 Moto2 Gara

TV8

11.20 Diretta Moto3 Gara

13.00 Diretta MotoGP Gara

14.30 Diretta Moto2 Gara