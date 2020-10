“Lo dico in maniera brutalmente chiara: io non voglio trovarmi di fronte qui da noi i camion militari che portano centinaia di bare di persone decedute. Non siamo garantiti da nessuno che questo non avvenga, se non dalla nostra responsabilità, dalla correttezza dei nostri comportamenti e dalle decisioni che prendiamo da subito. E’ evidente che siamo in un momento grave”. Sono le parole pronunciate dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nella sua consueta diretta Facebook del venerdì.

Il politico campano invita i cittadini della sua regione a essere “umani” e per rafforzare le sue esortazioni mostra l’immagine della Tac polmonare di un paziente 37enne malato di covid e ricoverato all’ospedale Cotugno di Napoli: “Quest’uomo è stato portato in terapia intensiva e senza il ventilatore polmonare è destinato a morire. Stiamo parlando di cose di una gravità estrema rispetto alle quali a nessuno è consentito più né di sottovalutare, né di scherzare”.

De Luca mostra anche un video che a Bagnoli immortala una festa sulla spiaggia: “Non è di 10 anni fa, ma di domenica scorsa. Ci sono centinaia di ragazzi senza mascherina che in questa situazione drammatica si permettono di festeggiare senza alcuna protezione. Siamo alla irresponsabilità totale. E queste immagini sono le stesse che ritroviamo la sera davanti ai bar – continua – la notte nelle ore della movida, agli ingressi e alle uscite delle scuole. Sono queste le situazioni che hanno portato a una diffusione enorme del contagio e rispetto alle quali dobbiamo prendere decisioni oggi. Dobbiamo chiudere tutto per un mese o per 40 giorni in modo da frenare l’esplosione del contagio. Poi tra un mese si vedrà”.