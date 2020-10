Insomma Del Debbio si stupisce di tanto interesse per il suo nuovo look, tanto da dover rintuzzare anche l’ultima possibile ragione: dimagrito per amore? “No, ma se ci fosse non lo direi nemmeno sotto tortura”

Ventisette chili di meno e un nuovo look sbarazzino. Paolo Del Debbio fa notizia anche senza lanciare un servizio da qualche piazza “calda” con gruppetti di cittadini inviperiti. L’apparizione oramai da un mesetto con silhouette affusolata, barbetta appena accennata alla George Cloney e un giro vita da far invidia a Massimo Giletti ha insospettito il Corriere della Sera che lo ha intervistato, sperando non fosse un problema di salute: “Facendo corna, toccando ferro all’italiana e legno alla francese, non sono mai stato meglio. Mi sento meno affaticato, più sciolto, cammino più leggero e il cervello è più veloce. Poi, di sicuro, la dieta non è partita da una considerazione estetica, ma di salute. Dopodiché, sentirsi anche meglio con se stesso non è una cosa brutta”.

Il segreto di Del Debbio, insomma, è un buon medico che azzecca le tappe per un dimagrimento robusto. “Ho un’età (62 anni ndr) in cui lo stile di vita non andava più bene per la salute e mi sono piano piano sistemato. Tutto qui”. Insomma Del Debbio si stupisce di tanto interesse per il suo nuovo look, tanto da dover rintuzzare anche l’ultima possibile ragione: dimagrito per amore? “No, ma se ci fosse non lo direi nemmeno sotto tortura”.